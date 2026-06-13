La fiscal provincial Sara Ruth Yarlequé Adrianzén, de la Segunda Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura, obtuvo que se dicte 07 meses de prisión preventiva contra M.W.A.C. (43), investigado por la presunta comisión del delito de robo agravado en concurso real (por 2 momentos distintos), en agravio de 03 personas.

Según la investigación fiscal, el imputado habría participado junto a otro sujeto en asaltos a mano armada perpetrados el pasado 6 de junio en los asentamientos humanos López Albújar y La Victoria. Tras ser advertidos por efectivos policiales durante un patrullaje preventivo, ambos emprendieron la fuga a bordo de una motocicleta, la cual se despistó durante la persecución, logrando intervenirse al investigado.

Durante el registro personal, la Policía le encontró un revólver abastecido con cuatro municiones, teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversas pertenencias que fueron reconocidas por los agraviados. Asimismo, las víctimas lo identificaron como uno de los autores de los hechos delictivos.

La fiscal presentó graves y fundados elementos de convicción, entre ellos las actas de intervención e incautación, declaraciones de agraviados y policías, registros fílmicos, pericias balísticas y de identificación vehicular. Además, se acreditó que el investigado no contaba con licencia para portar armas y registra antecedentes por robo agravado, logrando así que el juzgado declare fundado el requerimiento fiscal.