El fiscal provincial Luis Venegas Morales, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, obtuvo se dicte 09 meses de prisión preventiva contra A.A.F.C (26), como presunto autor de los delitos de homicidio calificado y de tenencia ilegal de arma de fuego.

Los hechos materia de investigación sucedieron el pasado 26 de mayo en un terreno ubicado en Paltal Bajo – Morropón, hasta donde llegó el agraviado a fin de comprarle al investigado ganado vacuno, siendo que luego de entregar la suma de 4 500 soles a A.A.F.C se da la vuelta y es alcanzado por un disparo.

El fiscal Venegas Morales presentó entre los principales y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito: el acta de intervención policial; de hallazgo, recojo e incautación de dinero en efectivo y posterior lacrado y rotulado; de registro domiciliario, hallazgo e incautación de armas de fuego y posterior embalaje y lacrado; de Inspección Técnica Policial.

Así como, declaraciones testimoniales; el certificado médico legal que da cuenta de las lesiones traumáticas sufridas por el agraviado producto del impacto de bala; la pericia de absorción atómica practicada al investigado la cual sale positivo para rastro de plomo, bario y antimonio, tres elementos característicos por un disparo con arma de fuego; entre otros.