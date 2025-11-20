En el penal de Piura serán internados preventivamente por nueve meses dos personas, entre ellos “El Paisa”, mientras duren las investigaciones, por los presuntos delitos contra la trata de personas y explotación sexual.

El Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó nueve meses de prisión preventiva para Genry Rolando Neyra Flores (44 años), conocido como “El Paisa”, investigado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación.

Del mismo modo, el juzgado dispuso prisión preventiva por el mismo período para Óscar Yoel Domínguez Tocto, investigado por el presunto delito vinculado a la captación de adolescentes.

La medida fue adoptada tras la investigación del área de Trata de Personas y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, que sustentaron ante el juez los elementos de convicción recopilados durante la investigación. Ambos permanecerán recluidos mientras continúan las diligencias.

Recordemos que, tras un seguimiento, se capturó al “Paisa” que, mediante una página web, ofrecía los servicios sexuales de mujeres, entre ellas, menores de 15, 16 y 17 años en Piura. Fue detenido la tarde del sábado 8 de noviembre, cuando se encontraba en un carwash.

Es investigado por el presunto delito contra la dignidad humana, trata de personas en modalidad de explotación sexual.

En ese momento, la policía rescató a dos menores: una de 15 años del hospedaje Trébol cuando se encontraba en una habitación con un parroquiano y otra de 16 años, cuando estaba con un hombre en el hospedaje Eros.

Esto sucedió cuando “El Paisa” estaba esperando por los alrededores de estos locales a que las menores culminen el servicio sexual pactado y luego recogerlas en un vehículo que conducía.

Durante la intervención, incautaron un vehículo que era empleado para dicho delito. Asimismo, siete equipos celulares y una billetera.

Según la investigación del personal policial especializado, que le seguía los pasos por varias semanas, “El Paisa” ofrecía los servicios sexuales de las mujeres a través de una página web.

La policía informó que el detenido se encargaba de agendar las citas sexuales e incluso las llevaba hasta el hospedaje, donde las mujeres se encontraban con sus clientes. Luego, recogía a sus víctimas en su vehículo con lunas polarizadas, que dificultaba la visibilidad.