Una joven de 24 años, identificada como María Fernanda Jurado, murió tras recibir un disparo en la cabeza dentro de un inmueble ubicado en la cuadra 12 del jirón H Torre Tagle, en el distrito de Chilca, Huancayo. El hecho ocurrió cerca de la medianoche y su pareja, un efectivo policial, es señalado como el presunto responsable.

El agente fue identificado como Juan Johnel Cóndor Jayo, quien, según la información preliminar, laboraría en el Escuadrón Verde, en la EMOE. Tras el hecho, habría abandonado el inmueble y actualmente se encuentra no habido, por lo que es buscado por las autoridades.

Los familiares de María Fernanda llegaron hasta el lugar y, entre lágrimas, exigieron que se esclarezca el caso y que no exista ningún tipo de encubrimiento. También solicitaron que se logre ubicar y detener al efectivo policial señalado como presunto responsable.

Asimismo, pidieron recuperar las pertenencias de la joven, entre ellas su celular, billetera y cartera, que —según denunciaron— habrían quedado en el inmueble.

María Fernanda se encontraba próxima a culminar sus estudios de Ingeniería Industrial, según informaron sus familiares.

Como parte de las diligencias, también se conoció que horas antes del hecho el policía habría publicado fotografías junto a la joven en sus redes sociales. En las imágenes ambos aparecerían participando en una fiesta de Santiago.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el disparo todavía son materia de investigación y corresponderá a las autoridades determinar qué sucedió dentro del inmueble.

El cuerpo de María Fernanda fue trasladado a la morgue judicial de Hualhuas, donde se realizarán las diligencias correspondientes. La investigación continúa para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.