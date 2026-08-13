La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) desarrolló una jornada de trabajo e inspección técnica en la región Ica. La intervención estuvo enfocada en la verificación situacional de las defensas ribereñas de la Quebrada Cansas y el seguimiento a los sistemas tecnológicos de protección regional.

Equipo técnico

La comisión de campo contó con la participación directa del Comité de Emergencia frente al Fenómeno El Niño (CEFENA) de la ANIN, cuyos especialistas realizaron el reconocimiento en terreno de los principales componentes estructurales del proyecto Cansas, evaluando el nivel de avance, la aceleración de las obras físicas y la efectividad de las estructuras de retención, pozas de disipación y encauzamiento del proyecto Cansas.

Durante el recorrido por la cuenca media y baja, el equipo técnico del CEFENA y de la Unidad Desconcentrada de Ica realizó un minucioso diagnóstico situacional. El objetivo principal fue identificar de primera mano aquellos puntos críticos que requieran intervenciones complementarias y garantizar una respuesta oportuna ante una eventual activación de la quebrada por precipitaciones intensas.

“La infraestructura está diseñada para disminuir la fuerza del agua y reducir drásticamente el riesgo de desbordes. Garantizamos una solución integral que combina diques, pozas de disipación, encauzamiento y más de 16 kilómetros de defensas ribereñas en beneficio directo de la población.” destacaron voceros del equipo técnico.

Finalmente, la inspección permitió ratificar que las obras mantienen su continuidad bajo planes de contingencia especialmente diseñados para la temporada de lluvias. Asimismo, se establecieron acuerdos clave de gestión operativa para acelerar las intervenciones y reforzar los protocolos de respuesta, asegurando que las defensas mantengan el ritmo de ejecución necesario antes del inicio de la época de avenidas climáticas.

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