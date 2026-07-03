La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) realizó una visita técnica a la Solución Integral de la Quebrada Cansas, con la participación de representantes de la Municipalidad Provincial de Ica, la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, entidades vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y especialistas de la ANIN, con el objetivo de supervisar el avance de esta importante obra de prevención.

Estado de ejecución

Durante el recorrido, las autoridades y representantes de las instituciones participantes verificaron el avance contractual del 52% y avance físico de obra del 47%. Conocieron el progreso de las principales estructuras que forman parte del proyecto, entre ellas diques mixtos, diques de gaviones, pozas disipadoras y defensas ribereñas, infraestructura diseñada para controlar el flujo de las quebradas y reducir el riesgo de huaicos e inundaciones que históricamente han afectado a la ciudad de Ica.

Asimismo, los especialistas de la ANIN explicaron el estado de ejecución de los distintos componentes del proyecto y el impacto que tendrá esta intervención, la cual permitirá proteger a miles de familias, infraestructura pública, áreas agrícolas y servicios esenciales frente a eventos climáticos extremos, contribuyendo a reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de la región.

La visita también permitió fortalecer la articulación entre la ANIN y los gobiernos locales para promover el seguimiento de la ejecución del proyecto y consolidar el trabajo conjunto orientado a reducir el riesgo de desastres en beneficio de la población.

La Solución Integral de la Quebrada Cansas constituye una de las principales intervenciones de prevención que ejecuta la ANIN en la región Ica y representa una obra estratégica para disminuir la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, fortaleciendo la seguridad y el desarrollo sostenible del territorio.

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