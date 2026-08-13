Los comerciantes informales continúan ocupando las pistas y veredas de las arterias adyacentes al Mercado de Abastos de Chincha. Para recuperar el espacio público ayer la alcaldesa provincial, Silvia Barrios Valenzuela, recorrió zonas como Santos Nagaro, Sucre y Arica para solicitar a este grupo de personas que se retiren, y quienes persistan estarán expuestos al decomiso de su mercadería.

Operativo municipal

“Hoy día (ayer) una vez más sensibilización y lo estoy haciendo personalmente”, dijo la autoridad municipal tras dialogar con los ambulantes. Lo que sigue en el trabajo de ordenamiento implica la retención de los tubérculos, carne, pescado, abarrotes y demás productos que son comercializados en las pistas y veredas, interrumpiendo la transitabilidad vehicular como también peatonal.

Silvia Barrios recordó que existe ordenanza que declara las vías como zona rígida para el comercio ambulatorio y en aplicación a esta disposición comienza la recuperación del espacio público utilizada desde hace años por los vendedores tanto formales como informales. “Tenemos todos que comprometernos, tomemos conciencia”, manifestó la alcaldesa quien asumió el cargo desde abril de este año.

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