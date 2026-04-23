La primera regidora de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Martha Pachas Torres, tomó juramento para ejercer el cargo de alcaldía ante la ausencia de Jesús Rojas Valerio. Su mandato inicia en cumplimiento a la Resolución N°0801-2026 emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le otorga la credencial para que “asuma, provisionalmente, el cargo de alcaldesa”, en tanto el reemplazado resuelva su situación jurídica.

Credencial de alcaldesa

Como se recuerda Rojas Valerio esta recluido en el establecimiento penitenciario de Chincha tras imponerse en su contra 24 meses de prisión preventiva al estar investigado por el caso denominado “Los cuellos blancos de Sunampe”. Luego de ser enviado a la cárcel, los regidores en sesión de concejo aprobaron suspenderlo de sus funciones. Ante este acuerdo en la citada Resolución se deja sin efecto su credencial, que recibió en enero del 2023.

Martha Pachas juramentó para comenzar la administración del municipio que afronta dificultades económicas tras la detención del suspendido alcalde. “Han sido unos meses bien difíciles. Reconozco el esfuerzo de los trabajadores que han continuado pese a estar impago, ya mañana (hoy) se comenzará a efectuar los pagos”, señaló la alcaldesa.

Asimismo, también fue incorporada al pleno del concejo Melenia María Luque Gallegos, quien cuenta con la credencial para que desempeñe las funciones de regidora distrital.

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