El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante Resolución N°0801-2026, resolvió dejar sin efecto, provisionalmente, la credencial otorgada a Jesús Rojas Valerio, como alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, quien en la actualidad está recluido en el establecimiento penitenciario de Chincha. Para ocupar la administración municipal está siendo convocada la primera regidora Martha Amanda Pachas Torres.

Credencial de alcaldesa

Los integrantes del Pleno del Jurado, antes de emitir su decisión, tuvieron en cuenta la situación jurídica de la autoridad cuestionada. En este caso, Rojas Valerio, detenido la madrugada del 20 de enero como parte de la investigación que sigue el Ministerio Público a la organización criminal denominada “Los cuellos blancos de Sunampe”. El entonces edil no fue el único en ser apresado, fueron también funcionarios y empresarios contratados en su gestión.

Jesús Rojas fue llevado a audiencia de prisión preventiva, desarrollada en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencia Ica. En su contra se dictó 18 meses de la medida coercitiva, lo que implicó su internamiento en el penal. La misma suerte corrieron otros 11 investigados. En la apelación se reformó el plazo a 24 meses. Luego de ello llegó la suspensión por acuerdo de concejo municipal.

Teniendo este precedente y al acreditarse que Rojas “está incurso en la causal de suspensión prevista en el numeral 3 del artículo 25 de la LOM, se debe proceder conforme al Acuerdo de Concejo Municipal N°03-2026-MDS del 9 de marzo de 2026. Por lo tanto, corresponde dejar sin efecto, provisionalmente, la credencial que se le otorgó a dicha autoridad edil en tanto se resuelve su situación jurídica”, se lee en la Resolución.

El JNE para asumir las funciones de alcaldía esta convocando a la primera regidora Martha Pachas y en consecuencia otorgó la respectiva credencial que la faculta para ejercer las funciones inherentes al cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Sunampe. Así también esta siendo convocada Melenia María Luque Gallegos para que asuma como regidora municipal. Con su ingreso el concejo distrital se mantiene con todos sus integrantes.

EL DATO: Martha Pachas al ser reconocida como alcaldesa deberá acreditar funcionarios ante el ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación para reactivar las cuentas institucionales y resolver los problemas económicos surgidos tras la detención del antecesor.

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