Un nuevo paro de transportistas fue anunciado para este martes 2 de junio en Lima y Callao. La medida responde a una serie de reclamos acumulados del sector frente al Ejecutivo ante la falta de cumplimiento de acuerdos alcanzados en mesas de trabajo realizadas en abril.

De acuerdo con los dirigentes, el principal punto del conflicto está relacionado con la ausencia de decretos de urgencia comprometidos por el Gobierno. Estos documentos debían formalizar medidas económicas para enfrentar el alza de costos operativos en el transporte.





¿Qué reclama el sector?

Durante una entrevista en Exitosa, el vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, señaló que las reuniones con el Ejecutivo incluyeron a diversas entidades del Estado. Según reveló, entre ellas participaron el Ministerio de Economía y Finanzas, la PCM, el MTC, el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin y la Autoridad de Transporte Urbano.

Ojeda explicó que en dichas mesas se acordó la implementación de medidas de alivio económico para el sector. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no se han emitido las normas necesarias para ejecutar lo pactado. El planteamiento incluía un subsidio temporal para reducir el impacto del costo del combustible en la operación del transporte.

“Hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna. Nos reiteramos en esa fecha de paro porque no se han emitido los decretos de urgencia prometidos”, indicó.

El incremento del precio del diésel es otro de los factores señalados por los gremios. Según los transportistas, este insumo representa la mayor parte de los costos operativos del servicio.

Desde el sector de carga pesada se indicó que la mayoría de empresas depende del diésel para funcionar. También se advirtió que el alza del combustible habría afectado de manera directa la sostenibilidad de las operaciones.

En las reuniones con el Ejecutivo se planteó un subsidio de hasta S/4 por galón durante un periodo determinado. No obstante, los gremios afirman que esta medida no fue aplicada pese a haber sido discutida previamente.

Inseguridad también golpea el sector

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, señaló en RPP que la situación del sector no se limita al tema económico. Vargas indicó que existe una reducción progresiva de conductores en el servicio urbano.

Según explicó, el aumento de hechos de violencia ha generado que varios conductores abandonen el rubro. Esta situación habría reducido la capacidad operativa de las empresas de transporte en Lima y Callao.

“Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30% o 40% de su capacidad”, manifestó.

Vargas añadió que durante las mesas técnicas el Ejecutivo reconoció la existencia de una crisis estructural en el sector. Sin embargo, sostuvo que no se han informado avances concretos sobre las medidas prometidas.

“Ante este silencio y esta incertidumbre total hemos tomado la decisión de paralizar”, precisó.

¿Qué servicios se verán afectados?

El paro anunciado para el 2 de junio incluye a empresas de transporte urbano, interprovincial y carga pesada. Los gremios señalaron que la paralización busca visibilizar la falta de respuestas del Ejecutivo.

Según lo informado, la medida podría mantenerse si no existe una solución en los próximos días. Los dirigentes advirtieron que la continuidad dependerá de la emisión de los decretos solicitados.

Cabe precisar que los sistemas concesionados como el Metropolitano y los corredores complementarios no se verán afectados y continuarán operando con normalidad.

El transporte urbano de Lima y Callao concentra una parte importante de los desplazamientos diarios en la capital. Por ello, la paralización podría generar un impacto significativo en la movilidad de los ciudadanos.