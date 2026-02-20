La sesión extraordinaria que tenía como agenda aprobar la suspensión del alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, actualmente, preso en el penal de Chincha, volverá a ser programada. Este tema debía resolverse ayer, pero por observaciones surgidas en el momento del debate se optó por suspender la sesión hasta una nueva convocatoria de los integrantes del pleno.

Sesión suspendida

Como se recuerda, hace un mes se realizó la detención del burgomaestre, funcionarios y empresarios que contrataron con la entidad por la presunta implicancia con la organización criminal “Los cuellos blancos de Sunampe”. Rojas Valerio, comenzó el último año de su mandato con una orden de detención preliminar por 15 días, y no fue todo en audiencia de prisión preventiva se resolvió que sea enviado a la cárcel.

El alcalde es sindicado de liderar la citada organización. Según la tesis fiscal se habría direccionado procesos de contratación de obras públicas en su gestión. En estos hechos que están en investigación se involucra a funcionarios y empresarios locales, que han corrido con la misma suerte que el burgomaestre y desde la semana pasada se encuentran recluidos en el penal. La defensa de los imputados ha presentado apelación aún sin resolverse.

Tras la caída de Jesús Rojas, la conducción de la entidad quedó a cargo de la primera regidora Martha Amanda Pachas Torres. Ayer, hubo sesión extraordinaria, teniendo como agenda la suspensión del burgomaestre por la causal contenida en el artículo 25, numeral 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, suspensión del cargo de alcalde por el tiempo que dure el mandato de detención.

Sin embargo, no pasaron a votación, ya que, hubo concejales que requerían contar con la documentación relacionada a la situación judicial del edil. La encargada de la alcaldía Martha Pachas suspendió la sesión. No obstante, precisó que la situación de Rojas Valerio y otros son hechos de conocimiento público. Agregó que como evidencia objetiva esta el momento en el que juez resuelve la prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra los imputados.

EL DATO: Martha Pachas manifestó estar actuando de acuerdo a la normativa y en caso la apelación resulte favorable a Jesús Rojas, ella seguirá ejerciendo el cargo de regidora para lo que resta del mandato municipal.

