En sesión extraordinaria de concejo se llevó a votación la suspensión que se presentó contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio. Tres de los regidores rechazaron esta medida e igual número votaron a favor de aplicar la separación de la autoridad por el plazo de un mes. Ante el empate se resolvió la desaprobación del pedido que fue formulado por el ciudadano Marcos Sánchez.

Marcos Sánchez había argumentado en su escrito que la autoridad municipal firmó el Acuerdo de Concejo N°010-2023-MDS, en el que suspende al regidor Christian Loyola. En este documento oficial que se origina de la sesión ordinaria de fecha 28 de setiembre se anotó que “(…) y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta”. Sánchez advirtió que esto no sucedió y acusó a Rojas Valerio de suscribir el acuerdo en el que se consignó un hecho falso.

Los regidores Martha Pachas Torres, Rosa Medrano Barrios y Loyola sostuvieron en la sesión extraordinaria que no hubo dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta.

“Todo el pleno del concejo sabemos que no se realizó, incluido la secretaria, el asesor y el gerente municipal, sabemos que no pasó ello”, manifestó Loyola, minutos antes de emitir su voto. Tanto él como las dos concejales antes mencionadas estuvieron a favor de la suspensión.

Mientras que los regidores Alfredo Atúncar Rivadeneyra, José Villa Carbajal y Fiorella Campos Tasayco votaron por la no aprobación de la suspensión del burgomaestre Jesús Rojas. El primero refirió durante el sustento que su “voto es de no aprobar lo que el señor (Marcos Sánchez) pide porque tal vez eso no está dentro de mis facultades, porque tal vez pueda ser denunciado por una usurpación de funciones”, manifestó.

Al existir tres votos a favor y tres en contra no se aprobó la suspensión de la autoridad edilicia y es que para cumplirse ese extremo se requería la mitad más uno de votos de los concejales.

Cabe mencionar que en esta sesión extraordinaria estuvo ausente la regidora Sonia Tipian. Asimismo, la concejal Martha Pachas fue encargada de presidir esta junta realizada en el municipio distrital de Sunampe, en la provincia de Chincha.

