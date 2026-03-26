La Municipalidad Distrital de Sunampe tras la detención de su alcalde Jesús Rojas Valerio, y funcionarios enfrenta una “crisis institucional” que afecta a los trabajadores y la comunidad. Los regidores para superar esta fase resolvieron en sesión aprobar la suspensión del edil y en consecuencia sea la primera regidora, Martha Pachas, quien asuma la alcaldía. El acuerdo fue elevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que aún no emite la respectiva credencial.

“Crisis institucional”

Como se recuerda, el 20 de enero, la fiscalía y policía detuvieron a Rojas Valerio. En el operativo también cayeron funcionarios, además de empresarios vinculados a la organización denominada “Los cuellos blancos de Sunampe”. Desde aquel entonces la municipalidad quedó sin autoridad, complicando la situación administrativa. Peor todavía Rojas fue enviado a la cárcel junto a los demás imputados al imponerse prisión preventiva por el plazo de 24 meses.

Tras este escenario, el entonces edil fue suspendido de sus funciones por los regidores. La primera concejal Martha Pachas asumió como encargada del despacho, pero con facultades limitadas no ha resuelto la llamada “crisis institucional”. Ella, el 16 de marzo solicitó al JNE que emita la credencial de alcaldía para contar con todas las atribuciones para conducir la municipalidad, adjuntando medios probatorios y jurisprudencia.

Sin embargo, aún no existe pronunciamiento del ente electoral. Ante esta situación, Pachas el 19 de marzo volvió a enviar documentación al Jurado requiriendo reunión con la Secretaria General a fin de exponer la “crisis institucional que viene presentando la municipalidad y por ende el distrito de Sunampe desde el 20 de enero, toda vez que a la fecha no contamos con funcionarios acreditados ante el Ministerio de Economía y Finanzas ni ante el Banco de la Nación para el manejo de las cuentas bancarias”.

La alcaldesa encargada refiere que cuentan con fondos, pero no se puede hacer movimientos mientras no reciba la credencial que le permita activar las cuentas bancarias. Señala que la municipalidad arrastra deudas con trabajadores y proveedores lo que genera afectación en servicios como la limpieza pública. “Invoco a las personas del JNE, sé que están con carga laboral, sin embargo, este es un caso de suma urgencia. Espero me puedan dar la oportunidad de tener una audiencia para explicar los problemas que existen en el distrito”, acotó.

EL DATO: La captura de Rojas Valerio sucedió el 20 de enero y aunque estaba privado de su libertad hubo retraso en el concejo distrital por aprobar su suspensión. Ante ello un grupo de trabajadores irrumpió en el local municipal para cuestionar a los regidores ausentes en la sesión.

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