La Comisión de Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) descartó que este año exista libre participación de agrupaciones de danzas altiplánicas en el Corso de la Amistad. La coordinadora de la comisión y subgerente de Turismo, Romina Gonzales, indicó que se mantendrá la misma dinámica aplicada en años anteriores con el corso descentralizado del Cono Norte.

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Según explicó, las agrupaciones ganadoras del corso descentralizado podrán participar en el Corso de la Amistad, con el objetivo de mantener el orden y evitar que la actividad se extienda hasta altas horas de la madrugada. “La idea es que no se extienda y que todos disfruten”, sostuvo.

Respecto al pasacalle de luces organizado por la Asociación Provincial de Puno, Gonzales informó que se realizaría entre el 6 y 7 de agosto, aunque la fecha aún debe confirmarse.

Gonzales precisó que la actividad se desarrollará por la avenida Independencia y no ingresará a la Plaza de Armas ni al Centro Histórico, decisión que aseguró fue coordinada previamente con los organizadores.

La funcionaria agregó que el expediente del evento aún presenta observaciones relacionadas con la cantidad de agrupaciones y participantes.