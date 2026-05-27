La Compañía de Bomberos Salvadora N.° 22 de Ica lanzó una preocupante alerta sobre el grave deterioro de sus instalaciones, luego de que el reciente sismo registrado en la región agravara las grietas y separaciones existentes en diversas áreas del local ubicado en la avenida Cutervo.

Estación inhabitable

El teniente brigadier Juan Romaní, comandante de la compañía, explicó que los daños estructurales se arrastran desde el terremoto del 2007, pero que tras el último movimiento telúrico las fisuras se ampliaron peligrosamente.

“Esto no estaba así, se ha ampliado luego del sismo. La misma columna está perdiendo estructura y ya está generando peligro”, declaró mientras mostraba las grietas en los puntos de dilatación y columnas del edificio.

Durante un recorrido por las instalaciones, se evidenciaron rajaduras en paredes, techos y ambientes administrativos, además de desprendimientos de concreto. Romaní reveló que recientemente una trabajadora administrativa estuvo a punto de resultar herida.

“La vez pasada, cuando evacuaba una señorita del área administrativa, cayó prácticamente un pedazo del techo”, señaló el comandante, mostrando su preocupación por la seguridad del personal voluntario y administrativo.

El jefe recordó que tanto Defensa Civil como el Colegio de Ingenieros del Perú emitieron informes entre los años 2020 y 2021 declarando inhabitable la infraestructura. “Se hizo una evaluación y lo mismo: el local fue declarado inhabitable. Hemos conversado constantemente sobre el proyecto de construcción de la nueva compañía, pero sigue faltando presupuesto”, sostuvo.

Según explicó, el proyecto de inversión para levantar una moderna estación bomberil bordea entre los 35 y 36 millones de soles, aunque dicho monto no incluye maquinaria, mobiliario ni capacitación del personal.

La situación se agrava debido a que la compañía también enfrenta déficit de personal voluntario y equipos de protección. Aunque cuentan con 150 efectivos registrados, el comandante explicó que en la práctica solo entre 50 o menos están disponibles para atender emergencias. “Antes se presentaban entre 40 y 50 jóvenes; ahora llegan apenas 20 y muchos no pasan los filtros físicos o psicológicos”, comentó.

Respecto al equipamiento, el oficial indicó que varios implementos se encuentran deteriorados y requieren urgente renovación. “Un equipo certificado de protección cuesta más de 2 mil soles”, detalló, precisando que parte de los nuevos implementos fueron entregados gracias al apoyo de la empresa privada. “Necesitamos que más empresas se sumen para proteger a nuestros voluntarios”, añadió.

Finalmente, los bomberos hicieron un llamado urgente a las autoridades locales, regionales y nacionales para priorizar la modernización de la compañía, considerada una de las más importantes de la región. “Apoyar a la compañía de bomberos no es pensar solo en los bomberos, es pensar en la seguridad de toda la población”, enfatizó el comandante.

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