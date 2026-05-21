El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, informó ayer un balance de daños tras el sismo de magnitud 6.1 registrado el pasado 19 de mayo, el cual dejó personas heridas, viviendas colapsadas e infraestructura pública seriamente afectada en distintos sectores de la ciudad.

Decenas de damnificados

Según detalló la autoridad edil hasta la mañana de ayer, el movimiento telúrico ha dejado un total de 45 personas damnificadas, 204 afectadas y 24 heridos.

En cuanto a los daños materiales, Reyes precisó que se han reportado dos viviendas destruidas, 15 viviendas inhabitables y 129 viviendas afectadas por el fuerte movimiento sísmico.

El informe municipal también incluye afectaciones en infraestructura educativa y de salud. De acuerdo con el reporte oficial, cuatro instituciones educativas resultaron destruidas y otras 11 presentan daños estructurales. Asimismo, un establecimiento de salud quedó afectado producto del sismo.

La autoridad provincial explicó que todos los daños vienen siendo registrados en el SINPAD, con el objetivo de gestionar fichas de emergencia y canalizar la atención correspondiente para las familias afectadas y la infraestructura dañada.

Durante sus declaraciones, el alcalde también se refirió a los daños registrados en el antiguo cementerio de la ciudad, indicando que se evaluará en el futuro un proyecto de rehabilitación para convertirlo en un espacio histórico y turístico.

Las autoridades continúan con las labores de evaluación, atención de emergencias y monitoreo de posibles réplicas, mientras decenas de familias permanecen afectadas por los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

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