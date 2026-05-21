En la cuarta etapa del asentamiento humano Señor de los Milagros, en Chincha Alta, se construye una institución educativa de nivel inicial para atender la demanda de la comunidad.

Obra educativa

La estructura contará con ambientes administrativos, dirección, servicios higiénicos, patio, cinco aulas, además del equipamiento para que los docentes puedan desarrollar las jornadas de aprendizaje con los niños y niñas de 3, 4 y 5 años que desde el 2027 podrán hacer uso de las instalaciones.

La alcaldesa provincial Silvia Barrios, mencionó que el colegio contará con todo el mobiliario y permitirá que los menores se eduquen en su mismo poblado, reduciendo gastos en pasajes para los padres. Según información técnica la obra, iniciada en el mes de abril, tiene un 20% de avance físico.

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