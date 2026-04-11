En la región Ica se viene ejecutando el proyecto de mejoramiento y ampliación de la Institución Educativa N.º 22352 Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el centro poblado Los Flores, en el distrito de Santiago, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), con una inversión de 2 millones 483 mil 209.26. soles.

Apuestan por la educación

La obra es impulsada por la empresa Campos del Sur S.A. y contempla la renovación integral de la infraestructura educativa, en beneficio de más de 115 estudiantes que actualmente desarrollan sus clases en condiciones limitadas.

De acuerdo con información del proyecto, varios pabellones del plantel fueron declarados inhabitables por Defensa Civil desde el año 2018, lo que obligó a la comunidad educativa a continuar las labores escolares en espacios que no cumplían con las condiciones adecuadas de seguridad.

Ante esta situación, la intervención busca dotar al colegio de aulas modernas, seguras y equipadas, además de mejorar las condiciones generales para el desarrollo de las actividades pedagógicas. La ejecución de la obra tiene previsto su culminación para abril de 2026.

El proyecto se desarrolla bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, una modalidad que permite que empresas privadas financien y ejecuten proyectos públicos, coordinando con el Estado para acelerar la ejecución de infraestructura social.

Según se informó, la iniciativa también forma parte de una política de intervención en zonas de influencia de la empresa, con el objetivo de atender brechas en sectores como educación, donde se identificaron necesidades urgentes en la comunidad de Los Flores.

En la zona, padres de familia han recibido con expectativa el avance de la obra, debido a que el colegio arrastra años de infraestructura deteriorada. Una de las madres de familia, Ángela Vera, señaló que la comunidad esperó por más de diez años la mejora del plantel y que ahora ven con esperanza la transformación del centro educativo.

“Estamos muy emocionados de ver cómo nuestra escuela se transforma día a día. Los padres de familia nos sentimos protagonistas de este cambio, que hemos esperado por más de 10 años y agradecemos la apertura para trabajar juntos. Ver que nuestros hijos tendrán un colegio moderno en abril es un sueño que nos motiva a seguir colaborando por el progreso de nuestro centro poblado”, dijo.

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