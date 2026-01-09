El ministro de Educación, Jorge Figueroa, junto al director regional de Educación de Ica, desarrollaron una jornada de trabajo en la región en el marco de Minedu en tu Región, con el objetivo de acercar los servicios del Estado y verificar las condiciones de las instituciones educativas rumbo al Buen Inicio del Año Escolar 2026.

Calidad de educación

La agenda inició en la I.E. 22334 La Florida, en Las Palmeras (Salas), donde el ministro supervisó la culminación de la primera escuela modular tipo costa en Ica, una obra de cinco millones de soles que reemplazará una infraestructura de adobe en riesgo y beneficiará a más de 80 estudiantes con espacios seguros, modernos y totalmente equipados. Durante la visita, la Fundación Romero entregó simbólicamente 250 000 becas para docentes y 400 000 para estudiantes de quinto de secundaria a nivel nacional.

Luego, el ministro inspeccionó el almacén de la UGEL Ica para verificar el acopio de materiales educativos 2026, incluidos textos en braille. En la región se distribuirán más de 349 000 recursos pedagógicos para 190 000 estudiantes, con una inversión superior a 1.1 millones de soles; el 80 % ya está en almacén y su reparto iniciará en febrero.

La jornada continuó en el Instituto Catalina Buendía de Pecho, donde se destacó la importancia de la educación técnica. El Minedu ha invertido más de 1.4 millones de soles en un FabLab con 51 equipos especializados para fortalecer los programas de Industrias de Alimentos y Bebidas, Mecánica de Producción Industrial y Producción Agropecuaria.

Finalmente, en el CETPRO Nuestra Señora del Carmen, el ministro participó en la entrega simbólica de títulos técnicos a 72 egresados, resaltando que la educación técnico-productiva es clave para ampliar oportunidades laborales y dinamizar el desarrollo económico local.

