En el marco del diálogo y la apertura al trabajo articulado, el Director Regional de Educación de Ica, Mag. Julio Rolando Motta Dueñas, junto al Jefe de la Oficina de Personal, Mag. Julio Torres Peña, sostuvieron una reunión con los dirigentes del SUTE provincial.

Participación activa

Este encuentro refleja que el magisterio es escuchado en su propia casa, abordando no solo la resolución de problemas persistentes en las escuelas, sino también fortaleciendo el compromiso de planificar soluciones de manera conjunta. Este acto representa un importante avance en el camino hacia una educación de calidad, basada en la participación activa de los docentes y el respeto por sus demandas.

Durante la reunión, se abordaron temas prioritarios como la mejora de las condiciones laborales, el mantenimiento de infraestructura escolar, y el fortalecimiento de la formación docente continua. Las autoridades mostraron su disposición a establecer mesas de trabajo permanentes que permitan dar seguimiento a los acuerdos y garantizar que las voces del magisterio sean parte activa de las decisiones educativas.

Este tipo de espacios de escucha y concertación no solo dignifican la labor del maestro, sino que también consolidan una política educativa regional centrada en el diálogo, la empatía y la acción conjunta.

