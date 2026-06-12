Una denuncia viene generando preocupación en el distrito de San Clemente (Pisco). Liliana Lino Delgado, madre de un alumno con habilidades diferentes del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) San Clemente, acusó a la directora de la institución de haber agredido presuntamente a su menor hijo durante el desarrollo de una clase, hecho que habría sido registrado en un video que viene circulando entre padres de familia.

Indignación ciudadana

Según la denunciante, al tomar conocimiento de lo ocurrido sufrió una fuerte descompensación emocional, por lo que tuvo que ser trasladada a un establecimiento de salud para recibir atención médica. El caso ha causado indignación entre familiares y ciudadanos, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias.

En el video, se observa un salón de clases con alumnos mientras el niño realizaba gritos, en eso entonces la maestra tomo de los hombros al menor al parecer para controlarlo. Asimismo, padres de familia y vecinos han solicitado la intervención de las autoridades educativas y de los organismos competentes para garantizar la protección de los estudiantes y el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Reunión por el caso

Por el caso, el equipo técnico de la Dirección Regional de Educación de Ica acudió de manera inmediata para atender el presunto caso de violencia física en agravio de un niño con discapacidad del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) San Clemente, en la provincia de Pisco.

“Con el propósito de garantizar una intervención oportuna y articulada, se desarrolló una reunión de trabajo en las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Pisco, con la participación de los representantes de las instancias involucradas, donde se evaluó la situación y se adoptaron las medidas correspondientes de acuerdo con la normativa vigente. Durante la reunión, se tomaron acuerdos orientados a salvaguardar la integridad física y emocional del estudiante, asegurar el acompañamiento pedagógico y fortalecer las acciones de prevención y atención frente a cualquier hecho que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes”, informó la DRE Ica

La DRE Ica, continuará realizando el seguimiento respectivo al caso, en coordinación con las instituciones competentes, por el interés superior del niño y el respeto irrestricto de sus derechos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO