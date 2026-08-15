En la quincena de julio se venció el plazo para que el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), presentara el expediente técnico de la represa Yanapujio, hoy renombrada como la presa Arapa-Lojeta-Ccota-Pachamayo-Sifincani.

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Este documento aún se encontraría en el levantamiento de observaciones del quinto entregable, según informó el diputado Luis Masco Cáceres. “Se venció el 19 de julio, y acá está todo, pues hemos hecho un estudio. Es nuestro trabajo en la represa Yanapujio”, manifestó el viernes por la mañana en la Biblioteca Mario Vargas Llosa en Arequipa.

El parlamentario señaló que este proyecto estaría costando 465 millones de soles, de los cuales 26 millones fueron invertidos solo en la elaboración del expediente técnico. Luis Masco acotó que el 10 de agosto se solicitó información adicional sobre el estado del expediente técnico al Midagri.

El proyecto contempla un volumen útil de 25 millones de metros cúbicos, los cuales están orientados a beneficiar al Valle de Tambo, en la provincia de Islay.

De los avances registrados sobre el proyecto, hace una semana se realizó una reunión informativa en el Salón Comunal de Yunga, con la participación del presidente comunal, representantes del Consorcio Yunga, la supervisión, el PSI y los comuneros. Durante la sesión, el consultor expuso los componentes de la Parte Alta del proyecto, incluyendo la construcción de una presa, canales de regadío, conducciones, puentes peatonales y una carretera.