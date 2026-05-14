Los hechos de violencia que involucran a escolares son el pan de cada día en la provincia de Chincha. Para enfrentar esta situación se estará convocando a una reunión con los padres de familia de cuatro instituciones educativas emblemáticas, a la que deberán incorporarse las autoridades locales. Uno de los temas que estará en aprobación es la autorización para el control del ingreso de celulares.

Acciones contra la violencia

Esta semana, nuevamente, ocurrió un enfrentamiento entre escolares, en la calle Grocio Prado, que debido al nivel de agresión pudo haber acabado en tragedia. Las protagonistas son dos estudiantes de una conocida escuela chinchana, que fueron separadas por la intervención oportuna de una trabajadora. El hecho fue registrado en video por una de las adolescentes, testigos del intercambio de golpes.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local, Wilbert Torres, precisó que hace falta “involucrar más a las familias pedagógicamente”. Y que además se va convocar a los padres de familia para sostener una reunión. “Esperamos que los directores (de cuatro colegios emblemáticos) se comuniquen con la UGEL o caso contrario la UGEL notificará para que programen una reunión”, indicó.

Más allá de conocer el rol en casa y en los colegios, se buscará adoptar acciones frente a los casos de violencia. Uno de los temas en agenda es que los apoderados autoricen el control del ingreso de celulares, labor que podría quedar a cargo de los fiscales escolares, con presencia de tutoría y policías. La medida surge tras identificarse que estos aparatos son usados para contactar con ciertos grupos que inducen a la violencia, al consumo de drogas.

Otra propuesta para detener los casos de agresión es cambiar de colegio a los alumnos que cometen faltas reiterativas. Entre las conductas observadas están las peleas tanto dentro como fuera de la institución, y aquellos que sean participes de estos eventos serán llevados a una escuela más cercana a su domicilio, para que sus padres pueden tener mayor seguimiento y mejor control de las acciones que realizan sus hijos.

EL DATO: Los alumnos que este año han protagonizado peleas en la vía pública estudian en colegios emblemáticos como el Andrés Avelino Cáceres, John F. Kennedy, Santa Ana, así como el José Pardo y Barreda.

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