La División de Orden Público y Seguridad de Chincha reforzó la presencia policial en los exteriores de las instituciones educativas Andrés Avelino Cáceres y John F. Kennedy (JFK) tras los últimos enfrentamientos que involucran a sus estudiantes. Los efectivos en el horario de salida del turno tarde mantienen patrullaje en la av. Luis Massaro, la calle Mariscal Castilla y alrededores para evitar que los menores vuelvan a protagonizar agresiones mutuas.

Peleas de estudiantes

Como se recuerda, en los últimos días ocurrieron varias situaciones de violencia en la vía pública con escolares. Es el caso de la pelea entre dos alumnas del colegio ex Comercio, sucedido a pocos metros del local estudiantil. Por esta misma zona un menor de secundaria del ex Industrial fue agredido físicamente por dos mujeres y un adolescente. Aunque hubo transeúntes que intentaron detener estos actos poco pudieron hacer por el tumulto.

Ante este escenario de violencia que venía reinando en las calles adyacentes a dos de las principales escuelas de la provincia, la policía asignó que se mantenga presencia en cada esquina y frontis de las escuelas. La medida busca evitar las agresiones, y también erradicar la presencia de adolescentes que no son estudiantes, pero acuden a este sector para promover las peleas, y no se descarta que estén implicados en el consumo y venta de drogas.

Sin embargo, el refuerzo policial no ha podido contener en todo los enfrentamientos. Y es que los alumnos ayer volvieron a alterar el orden público con sus riñas. Esta vez en pleno ingreso del turno de la tarde, en la esquina de Massaro con Mariscal Castilla, dos estudiantes del colegio JFK atacaron con golpes de puño y patadas a un escolar de la Institución Educativa José Pardo y Barreda.

Un menor, que se educa en el Andrés A. Cáceres al ver esta situación salió en defensa del agraviado, escalando el nivel de la violencia. Los comerciantes y transeúntes fueron testigos de la conducta inapropiada de los alumnos de entre 14 y 15 años y demandan que la misma acción policial que se realiza en la salida del turno de la tarde se cumpla en el horario de ingreso para poner fin a las bochornosas escenas de los adolescentes.

EL DATO: En estas primeras semanas de la jornada educativa han ocurrido varios enfrentamientos en los que están involucrados alumnos de los colegios Andrés A. Cáceres, José Pardo y Barreda y John F. Kennedy. Los tres están ubicados en Chincha cercado.

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