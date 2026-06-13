El Congreso de la República aprobó declarar el 14 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Cumbia Peruana. La decisión incorpora una conmemoración oficial que busca reconocer la importancia de este género dentro de la cultura popular del país.

La iniciativa fue presentada desde la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural como parte de una propuesta para fortalecer su valoración. El planteamiento también apunta a impulsar acciones orientadas a la investigación, conservación y difusión de esta expresión musical.

La elección del 14 de marzo está vinculada al nacimiento de Enrique Delgado Montes, figura central en la historia de la cumbia peruana. Su trabajo es considerado clave en la formación y desarrollo de este estilo musical en el país.

Delgado Montes fundó la agrupación Los Destellos y es reconocido como uno de los principales referentes del género. Su legado ha sido asociado a la construcción de una identidad sonora propia dentro de la música peruana.

La relación entre la fecha y el músico busca resaltar su aporte a la cultura nacional. Su figura es señalada como un punto de referencia en la evolución de la cumbia en el Perú.

El reconocimiento también alcanza a las agrupaciones que han continuado difundiendo este género en diferentes regiones. La medida pone en valor el papel de los artistas en la preservación de estas expresiones.

#PrimeroAlas8 Pleno del Congreso aprobó declarar el 14 de marzo como el Día de la Cumbia Peruana



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Reacciones desde el ámbito musical

Desde el sector artístico se destacó el impacto que puede tener esta decisión en la visibilidad del género. Así lo expresó, Jorge Rodríguez, líder de Los Mirlos, quién valoró el reconocimiento y su alcance para las agrupaciones que difunden raíces regionales. Según explicó, la medida pone en valor el trabajo de los músicos que han llevado la cumbia a distintas localidades.

Giuliana Rengifo también resaltó la importancia de contar con una fecha dedicada a este género. La cantante señaló que la cumbia forma parte de la identidad peruana y destacó el esfuerzo realizado para llevarla a escenarios internacionales.

La creación de esta conmemoración abre la posibilidad de impulsar actividades culturales en distintas regiones del país. Entre ellas se consideran festivales, encuentros y espacios que promuevan su difusión.

También se plantea que esta fecha sirva para reforzar su presencia en escenarios internacionales. La cumbia peruana ha logrado posicionarse fuera del país a través de diversas agrupaciones y artistas.

Desde el ámbito musical también se mencionó la necesidad de brindar apoyo a nuevas agrupaciones. Se considera importante generar condiciones que permitan su desarrollo y continuidad. En paralelo, se advirtió sobre problemas de seguridad que han afectado a integrantes del sector en los últimos años. Esta situación ha impactado en el desarrollo de actividades vinculadas a la música.

El Día Nacional de la Cumbia Peruana se proyecta como una oportunidad para fortalecer su presencia en la sociedad. La fecha especial fue planteada como un impulso para su transmisión a nuevas generaciones a través de distintas iniciativas.