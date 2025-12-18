Hugo Alexander, alumno de 15 años del colegio John F. Kennedy, hasta el viernes podía estudiar, y hacer sus actividades con normalidad. Al día siguiente ya sus piernas no respondían como antes, tenía golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Los médicos descubrieron que tenía lesión en las vértebras. Sus padres denuncian que a él lo golpearon brutalmente y que el agresor es un escolar de la I. E. Andrés Avelino Cáceres de Chincha.

Brutal agresión

El agraviado al salir de la escuela a la altura de la calle Callao, en el cercado de la ciudad, fue abordado por un adolescente de su misma edad, que estaba acompañado de otros estudiantes. Se origina entre ambos una discusión que termina en pelea. Hugo es derribado y golpeado en el suelo con patadas y puñetes en la espalda y la cabeza, mientras la multitud a su alrededor solo alentaba el acto de violencia. Ninguno de ellos intervino para detener la golpiza.

Un conductor que pasaba por la zona se percató del maltrato y consiguió disipar la turba. El alumno del colegio John F. Kennedy estaba malherido en el suelo. De inmediato fue conducido al hospital San José. Sus padres indican que no se detectó ningún daño cerebral, pero su hijo seguía con problemas para caminar, además comenzó a presentar retención de orina. Al llevarlo a una clínica local se confirmó la lesión en los huesos de la columna.

Para ese entonces, el agresor ubicado y retenido estaba siendo liberado tras permanecer dos días en la comisaría. Al salir de la custodia policial publicó, en las redes sociales, el video que sus acompañantes habían grabado. Era el momento en que propinaba sin piedad los golpes contra Hugo Alexander. Y no solo eso también se jactaba de lo que había hecho, burlándose del dolor de los padres, quienes alcanzaron a ver los hechos ocurridos el último viernes.

El menor ha dejado de acudir a la escuela, esta postrado en cama, con sonda y una lesión en tres vértebras que impiden su desplazamiento.

La familia solicita a la comunidad que puedan apoyar al 977758794 (Delia Lévano) para solventar los gastos de la operación presupuestada en 60 mil soles. Indican que de parte del sindicado agresor solo han recibido la suma de 200 soles a través de la abogada, y que con ese monto no han cubierto ni los pagos de la atención inicial que recibió Hugo al ingresar por emergencia al nosocomio chinchano, víctima de una brutal agresión.

EL DATO: El menor agraviado reveló a sus padres que venía siendo hostigado por el otro estudiante, que incluso lo tenía amenazado de muerte. El caso es investigado por la policía con la participación de la Fiscalía de Familia.

VIDEO RECOMENDADO