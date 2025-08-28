En las últimas horas han ocurrido dos hechos incorrectos que involucran a estudiantes de las instituciones educativas Melchorita (Grocio Prado) y Andrés Avelino Cáceres (Chincha Alta). Las situaciones que motivaron reacción de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) son acerca de peleas en la vía pública entre menores y consumo de sustancias tóxicas.

Violencia escolar

Vecinos del distrito de Grocio Prado captaron a cuatro alumnas con la vestimenta de su institución peleándose en la calle. El hecho ocurrido después de clases fue presenciado por dos mototaxistas, quienes intervinieron para detener la agresión mutua, y retiraron a las participantes antes de que llegue el personal policial.

En el otro caso, está implicado un alumno del colegio ex Comercio 59. El menor del nivel secundaria habría presionado a escolares de primaria para que consuman sustancias tóxicas. Tras este hecho, el director de la UGEL, Wilbert Torres Matías, llegó a esta institución para verificar las medidas adoptadas.

“Las primeras versiones que tengo es que se han tomado medidas”, señaló. Torres indicó que iba a consultar con el director y subdirector de la institución si se tenía identificado al escolar “para intervenir con el equipo de convivencia”. El hecho incorrecto permanece en investigación.

Cabe mencionar que en mayo de 2014 un escolar chinchano perdió la vida al ingerir bebida mezclada con droga, que fue ofrecida por su compañero en el salón de clases.

