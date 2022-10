Chincha: Forajidos asaltan a estudiante y lo golpean por no tener dinero.

En el cruce de la Av. América y la calle Fray Ramón Rojas, en Chincha Alta, fue golpeado un joven universitario por dos sujetos; integrantes de una banda de asaltantes. La víctima en el trayecto a su vivienda es atacado por los forajidos que al no encontrar especie de valor que robarle comienzan a propinar una golpiza.

La cámara de seguridad de uno de los vecinos captó a los hampones a bordo de un mototaxi de color amarillo. Estos se detienen al encontrar a su eventual víctima: el universitario, quien camina sin preocupación. Y al llegar a la intersección aparece uno de los pillos que se arroja contra el joven para quedarse con sus pertenencias.

El ladrón no puede sólo y es ayudado por su compinche, que baja del motorizado. El estudiante termina en el suelo siendo golpeado por algunos segundos y no sólo por la resistencia que mostraba sino además por que no contaba con dinero. Finalmente, los hampones se retiran en el trimoto, en donde esperaba un tercer integrante de la banda.

A raíz de este ataque los moradores de la Av. América demandan a los serenos y a la policía que se intensifique el patrullaje para evitar la comisión de otros actos delictivos. Además, exigen la ubicación y captura de los sujetos que participaron en la agresión física al universitario, que terminó con hematomas en diversas partes del cuerpo.

VÍDEO RECOMENDADO