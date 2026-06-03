La Dirección Regional de Energía y Minas de Junín (DREM Junín) culminó la fiscalización de las 17 actividades mineras registradas en la microcuenca del río Yuracyacu, zona donde en abril se reportó una mortandad masiva de truchas. Como resultado, ocho inscripciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fueron remitidas al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para evaluar un posible proceso de exclusión.

Fiscalización

Las acciones de control se desarrollaron tras la emergencia ambiental y comprendieron verificaciones de campo para identificar operaciones activas, posibles vertimientos, así como el cumplimiento de obligaciones ambientales y condiciones de seguridad ocupacional.

La directora regional, Diana Conde, aseguró que ocho registros no presentaban actividad minera reciente en los puntos supervisados. Asimismo, se detectaron seis operaciones con observaciones vinculadas al manejo ambiental, documentación técnica y seguridad, las cuales deberán ser subsanadas. Se dispuso la paralización temporal de dos actividades de beneficio minero debido a la ausencia de componentes ambientales esenciales para su funcionamiento.