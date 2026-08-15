Stella Maris, campeón de la Liga Distrital de Fútbol de Cayma, se convierte en el primer equipo clasificado a las semifinales de la Liga de Ascenso Femenino en su etapa departamental en la región Arequipa.

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El pase a la siguiente instancia se selló tras una victoria por 2 a 1 frente a Deportivo Dinamo El Arenal en un encuentro disputado en el estadio El Arenal en Deán Valdivia, concretando un marcador global de 5 a 1. Los goles para el Stella Maris fueron anotados por Ana María Quispe y Yasina Román.

Los otros tres encuentros correspondientes a esta segunda fase de la etapa departamental se jugarán este 16 de agosto. En el estadio La Tomilla, AQP Sin Límites recibirá a Sport Leonas, subcampeón de Paucarpata; en el partido de ida, el subcampeón de Cayma consiguió una victoria de 3-0.

Por su parte, en el estadio municipal Israel de Paucarpata, el campeón de esta jurisdicción, EF Real América, enfrentará al FBC Atlético Arequipa, campeón de Yura; en la ida, ambos equipos igualaron sin goles.

Finalmente, en el estadio Unión Edificadores El Misti de Miraflores, el subcampeón de este distrito, CD Sport Luna, recibirá a EF Atlético Yura, subcampeón de Yura. En el partido de ida, ambos equipos igualaron 1-1.