La instalación de la nueva pista atlética para el estadio Umacollo se verá retrasada de manera indefinida debido a que uno de los postores solicitó la elevación de un cuestionamiento al pliego de absolución de consultas y observaciones de las bases integradas del proceso de selección.

El Instituto Peruano del Deporte realizó la convocatoria del proceso el 22 de mayo y, según el cronograma, la adjudicación de la buena pro está programada para el 9 de julio; sin embargo, Sport Masters Perú S.A.C. remitió una carta al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Cabe señalar que este proceso recibió hasta 20 observaciones y consultas respecto a las bases aprobadas de la licitación, entre las cuales se pidió incluir en las bases del proceso un adelanto de hasta el 30% del valor del contrato con el fin de tener liquidez inmediata para cubrir los gastos iniciales del servicio.

Asimismo, otra de las observaciones se realizó respecto a los insumos que serán utilizados para la instalación de la pista atlética, detallando que estos componentes líquidos a base de poliuretano poseen una vida útil limitada, la cual generalmente oscila entre 6 y 12 meses desde su fecha de fabricación, por lo que una vez superado dicho periodo, o encontrándose próximos a su vencimiento, pueden producirse alteraciones afectando el proyecto.

Este servicio de instalación de la pista atlética demandaría un valor referencial de 5 millones de soles, además de que su ejecución está programada para 120 días calendario.