La instalación de la nueva pista atlética para el estadio Umacollo se verá retrasada de manera indefinida debido a que uno de los postores solicitó la elevación de un cuestionamiento al pliego de absolución de consultas y observaciones de las bases integradas del proceso de selección.
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El Instituto Peruano del Deporte realizó la convocatoria del proceso el 22 de mayo y, según el cronograma, la adjudicación de la buena pro está programada para el 9 de julio; sin embargo, Sport Masters Perú S.A.C. remitió una carta al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
Cabe señalar que este proceso recibió hasta 20 observaciones y consultas respecto a las bases aprobadas de la licitación, entre las cuales se pidió incluir en las bases del proceso un adelanto de hasta el 30% del valor del contrato con el fin de tener liquidez inmediata para cubrir los gastos iniciales del servicio.
Asimismo, otra de las observaciones se realizó respecto a los insumos que serán utilizados para la instalación de la pista atlética, detallando que estos componentes líquidos a base de poliuretano poseen una vida útil limitada, la cual generalmente oscila entre 6 y 12 meses desde su fecha de fabricación, por lo que una vez superado dicho periodo, o encontrándose próximos a su vencimiento, pueden producirse alteraciones afectando el proyecto.
Este servicio de instalación de la pista atlética demandaría un valor referencial de 5 millones de soles, además de que su ejecución está programada para 120 días calendario.