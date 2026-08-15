El FBC Melgar también se hizo presente en las celebraciones por el 486.° aniversario de fundación española de Arequipa. El equipo rojinegro consiguió una contundente victoria por 3-0 sobre Chankas CYC, en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, disputado la tarde de ayer en la ciudad de Andahuaylas.

La tarde comenzó a pintarse de rojo y negro a los 27 minutos, cuando el arquero Pretel Vásquez terminó marcando un autogol que permitió al conjunto arequipeño ponerse en ventaja. El tanto le dio mayor tranquilidad al equipo dirigido por Miguel Rondelli, que comenzó a manejar el partido y buscó ampliar la diferencia.

Melgar no bajó los brazos y mantuvo la presión sobre el arco local. La insistencia tuvo su recompensa a los 36 minutos, cuando el capitán Bernardo Cuesta apareció para marcar el segundo tanto del encuentro y encaminar al Dominó hacia una nueva victoria en el Clausura. Con el 2-0 en el marcador, ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, el conjunto arequipeño mantuvo el control y encontró el tercer gol a los 59 minutos. Cristian Bordacahar fue el encargado de ampliar la ventaja y prácticamente sentenciar el partido a favor de los dirigidos por Rondelli, que administraron la diferencia durante el tramo final del compromiso.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la decisión del estratega de mantener a Jorge Cabezudo en el arco, cuando se esperaba que Carlos Cáceda retomara la titularidad. La decisión se produjo después de los cuatro goles recibidos ante FC Cajamarca en Arequipa, pero Rondelli volvió a confiar en Cabezudo para el duelo frente a Chankas.

En la defensa también hubo novedades importantes con los regresos de Juan Escobar y Matías Zegarra al primer equipo. Ambos aportaron mayor solidez a la última línea, mientras que el resto de la formación fue prácticamente la misma que el técnico viene utilizando durante el Torneo Clausura.

Con esta goleada, Melgar sumó 10 puntos y se ubicó momentáneamente en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, prolongando su buen inicio en esta segunda parte del campeonato. Por su parte, Chankas CYC se quedó con siete unidades y ocupa provisionalmente el undécimo casillero.