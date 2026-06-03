Con el objetivo de promover la conservación de los ecosistemas costeros y generar conciencia sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos, se desarrolló una jornada de limpieza de playas y humedales en la provincia de Pisco, actividad que marcó el inicio de las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente.

Iniciativa ambiental

La campaña fue organizada por la Municipalidad Provincial de Pisco y contó con la participación de personal del SERNANP, además de instituciones aliadas, estudiantes y ciudadanos voluntarios.

Durante la jornada, los participantes recorrieron distintos sectores de playas y humedales recolectando residuos sólidos que habían sido abandonados en estos espacios naturales. Equipados con bolsas, guantes y gorros, decenas de vecinos y escolares se sumaron activamente a la iniciativa ambiental.

Como resultado del trabajo conjunto, se logró recolectar más de una tonelada de residuos sólidos, distribuidos en decenas de bolsas que fueron retiradas de las zonas intervenidas.

Entre los desechos encontrados figuraban botellas plásticas, envolturas, envases descartables, vidrios y otros residuos que representan una amenaza para la fauna silvestre y el equilibrio de los ecosistemas costeros.

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, los organizadores anunciaron que continuarán desarrollándose acciones de sensibilización y participación ciudadana durante los próximos días.

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