La Municipalidad Provincial de Ica llevó a cabo una intervención integral en el AA.HH. Tierra Prometida, logrando retirar aproximadamente 1 000 kilogramos de residuos sólidos acumulados en zonas no autorizadas. La acción, articulada entre el programa Educca y la Subgerencia de Limpieza Pública, permitió recuperar un punto crítico de acumulación y devolver la salubridad y seguridad al espacio, en beneficio directo de la comunidad.

Manejo de los residuos

Durante la jornada, los trabajadores municipales retiraron desechos de diversa índole, incluyendo residuos domiciliarios y materiales abandonados en áreas públicas, los cuales representaban un riesgo sanitario y ambiental para los vecinos. La limpieza física se complementó con una estrategia de educación y concienciación, con el objetivo de fomentar hábitos responsables en el manejo de los residuos.

Como parte de la estrategia, la Municipalidad de Ica ha programado campañas de sensibilización ambiental dirigidas a los habitantes de las zonas aledañas, promoviendo la disposición correcta de los desechos domiciliarios y el cuidado del entorno. Paralelamente, se reforzará la fiscalización ambiental; aquellas personas que incumplan las normas de manejo de residuos podrán ser sancionadas administrativamente.

Autoridades municipales destacaron que estas acciones buscan no solo recuperar espacios públicos, sino también generar conciencia sobre la importancia de mantener entornos limpios y saludables. La actividad se enmarca dentro del plan de trabajo de la comuna, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la recuperación de áreas verdes y espacios comunes, así como la protección del medio ambiente.

