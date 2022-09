El próximo 15 de setiembre vence el contrato de alquiler de maquinarias compactadoras que firmó la Municipalidad Provincial de Ica con la empresa Corporación Central Lima Perú SAC (Corcelip), y ante la lenta gestión en la compra de compactadoras por parte de la comuna, se deberá establecer otro contrato de alquiler con una empresa privada que deberá recoger más de 140 toneladas de basura que se generan de manera diaria en la ciudad iqueña.

Alquiles de compactadoras

El gerente municipal, Marco Blanco Tipismana dijo que, a pocos días de la culminación del contrato, la institución municipal se ven en la obligación de realizar un nuevo concurso, para evaluar a distinto postores y continuar con el alquiler de maquinarias, posiblemente hasta finales del año.

“No se ha realizado la compra municipal de maquinaria porque los postores no cumplían con los requisitos y se está volviendo a convocar, pudiendo concluir este proceso en diciembre. El trabajo con Corcelip fue de 180 días y como ya va a terminar y ante la demora de obtener nuestras propias compactadoras nos vemos en la obligación de hacer un nuevo concurso que no es una ampliación del contrato, ya que pueden postular cualquier empresa que cumpla los requisitos, con modernas maquinarias porque el servicio de limpieza y recojo de los residuos sólidos no puede parar ni un solo día”, declaró.

Lento avance en compra

El funcionario detalló que existe un presupuesto destinado para la compra de compactadoras con un monto aproximado de 6 millones 300 mil soles, precisando que en el primero proceso de convocatoria se presentaron 15 postores, pasaron 4, pero finalmente ninguno calificó, por ello se deberá seguir alquilando las maquinas por largos meses. Además que la compra deberá continuar siendo verificada por la autoridad que ingresó al municipio iqueño para la gestión 2023-2026.

“De acuerdo al cronograma en la quincena de diciembre de este año deberían ya llegar las compactadoras compradas, pero no concluye ahí, ya que las maquinas deben ser evaluadas por un ingeniero mecánico para que se verifique que cumple con las especificaciones técnicas y después de la conformidad se procede al pago a partir de ahí recién el proveedor puede ir a registros públicos a iniciar el trámite de placas que demora aproximadamente 30 días”, agregó.

Añadió que este mes se realizará una contratación directa de alquiler de maquinarias con rendición de cuentas al concejo municipal, ya que se modificó la norma que establecía que la autoridad edil necesitaba la aprobación del pleno.

Cabe señalar que el 28 de febrero del 2022 culminó el contrato con la Diestra SAC que operaba por más de una década y era muy cuestionada por la población iqueña. Luego de ello se empezó a trabajar con Corcelip, a quien el municipio le alquiló 10 camiones compactadores con capacidad de carga de 15 toneladas, para el recojo de residuos sólidos y se destinó el pago de 2 millones 899 mil 868 soles, por un plazo de seis meses.

La comunica precisó que la empresa asume el pago de los conductores, combustible diario y mantenimiento, además deberán recoger de manera diaria hasta 143 toneladas de basura aproximadamente.

