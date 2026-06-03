Diversos ciudadanos participaron en la megacampaña nacional “Defensa Pública: contra la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes” que fue organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, en la provincia de Sullana.

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La actividad se desarrolló en la plaza Miguel Grau con el objetivo de brindar orientación legal gratuita, fortalecer el acceso a la justicia y sensibilizar a la población sobre la prevención de la violencia sexual contra menores de edad.

El Ministerio Público destacó la participación de las integrantes de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit) de Sullana. Durante la jornada, la psicóloga Angelike Castillo y la abogada Mary Samaniego brindaron orientación especializada y acompañamiento a los ciudadanos que acudieron a esta actividad preventiva e informativa.

La presencia de las profesionales de la UDAVIT reafirma el compromiso del Ministerio Público con la protección integral de las víctimas, especialmente de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, al promover acciones articuladas que garanticen sus derechos y prevengan todo tipo de violencia.

La megacampaña contó, además, con la participación de diversas instituciones públicas comprometidas con la defensa y protección de la ciudadanía, lo que permitió acercar servicios legales y de orientación a la población sullanera.