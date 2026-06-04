El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que los planes de gobierno publicados en su portal institucional son los únicos documentos oficiales y válidos para las elecciones presidenciales. La entidad precisó que las propuestas vigentes corresponden a las presentadas por las organizaciones políticas durante el proceso de inscripción para la primera vuelta electoral.

El jefe de asesores del JNE, Eder Quiroz, exhortó a la ciudadanía a consultar los planes de gobierno disponibles en la plataforma oficial del organismo con miras a la segunda vuelta del próximo 7 de junio. Asimismo, recordó que estos documentos constituyen el marco programático que sustenta las candidaturas presidenciales.

El organismo electoral señaló que la normativa vigente prohíbe modificar los planes de gobierno una vez vencido el plazo establecido para su inscripción. En ese sentido, indicó que el cronograma electoral fijó como fecha límite para cualquier corrección o modificación el pasado 23 de diciembre.

Quiroz informó además que el JNE evaluará las disposiciones de la legislación electoral para determinar si corresponde aplicar medidas o sanciones ante eventuales cambios informales en las propuestas registradas por los partidos políticos.

El pronunciamiento fue realizado durante la presentación de la plataforma digital JNE Fiscaliza, una herramienta que permitirá monitorear en tiempo real el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. El sistema ofrecerá información actualizada sobre la instalación de mesas, incidencias, conteo de votos y difusión de resultados.

La aclaración del organismo electoral se produce en medio del debate generado por sectores políticos que plantean ajustes a sus propuestas para la segunda vuelta.