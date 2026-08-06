Dos distritos de la región Arequipa registran una sola lista de candidatos para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, según la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de Quicacha, en la provincia de Caravelí, y Lari, en la provincia de Caylloma.

En Quicacha, la única lista presentada corresponde al partido político Podemos Perú y es encabezada por el candidato a la alcaldía José Antonio Barrientos Carpio. La candidatura fue admitida por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Camaná. Sin embargo, una de las postulantes al cargo de regidora, Claudia Canales Goyzueta, fue declarada improcedente debido a que no figura en el acta de designación o elección interna d la organización política, de los 7 postulantes.

En tanto, en el distrito de Lari, la única lista admitida pertenece al partido Somos Perú y tiene como candidato a la alcaldía a Félix Octavio Alca Vargas. En este caso, los seis candidatos a regidores fueron admitidos por el Jurado Electoral Especial, por lo que la lista continúa sin observaciones.

UNA LISTA EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

De acuerdo con el JNE, además de estos dos distritos arequipeños, existen otras cuatro localidades del país donde también solo se presentó una candidatura. Estas son el distrito de Recta, en la región Amazonas, con un padrón de 343 electores; Elías Soplín Vargas, en San Martín, con 17 066 votantes; Luis Carranza, en Ayacucho, con 1 306 electores; y Ranracancha, en Apurímac, con 3 239 ciudadanos habilitados para sufragar.

Al contar con una sola lista en competencia, estos candidatos parten con ventaja para convertirse en autoridades. No obstante, su elección dependerá del resultado de la votación, ya que un alto porcentaje de votos blancos o nulos podría impedir la proclamación de las autoridades, de acuerdo con la normativa electoral vigente.