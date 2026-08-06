El dinero, que estaba en dólares y soles, era movilizado en un automóvil por el distrito de La Esperanza.
El dinero, que estaba en dólares y soles, era movilizado en un automóvil por el distrito de La Esperanza.

Tres personas fueron detenidas en el distrito de La Esperanza, en , cuando se movilizaban en un vehículo en posesión de 220 mil soles. El dinero, según la Policía, estaría vinculado a la minería ilegal.

Agentes de la comisaría Jerusalén/ Wichanzao, a cargo del operativo, detallaron que los intervenidos fueron identificados como Pablo Briones Rojas (45), Noé Cabanillas Chugnas (40) y Wilson Vilcarromero (33). Ellos se trasladaban en actitud sospechosa a bordo un automóvil, de placa T4Y-932, y habrían puesto resistencia durante el operativo.

Durante el registro personal y vehicular se hallaron 64,696 dólares (más de 218,000 soles) y 2,000 soles, por lo que serán investigados por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad, lavado de activos y transporte de dinero presuntamente proveniente de la minería ilegal.

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