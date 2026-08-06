Tres personas fueron detenidas en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, cuando se movilizaban en un vehículo en posesión de 220 mil soles. El dinero, según la Policía, estaría vinculado a la minería ilegal.

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Agentes de la comisaría Jerusalén/ Wichanzao, a cargo del operativo, detallaron que los intervenidos fueron identificados como Pablo Briones Rojas (45), Noé Cabanillas Chugnas (40) y Wilson Vilcarromero (33). Ellos se trasladaban en actitud sospechosa a bordo un automóvil, de placa T4Y-932, y habrían puesto resistencia durante el operativo.

Durante el registro personal y vehicular se hallaron 64,696 dólares (más de 218,000 soles) y 2,000 soles, por lo que serán investigados por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad, lavado de activos y transporte de dinero presuntamente proveniente de la minería ilegal.