Auto termina con las llantas arriba tras despiste en la Panamericana Sur, en Ocoña

Un automóvil terminó con las llantas hacia arriba luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito la mañana de este jueves en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Pescadores, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo se despistó y debido a la fuerza del impacto, la unidad volcó y quedó completamente volteada al costado de la carretera.

El conductor resultó herido y fue trasladado de emergencia al hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

A consecuencia del accidente, el tránsito vehicular en la Panamericana Sur fue restringido de manera temporal mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro del vehículo siniestrado con una grúa. A esta hora de la tarde, el tránsito ya fue restablecido.

La Policía investiga las causas de la volcadura para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades.