Viviendas colapsadas y numerosas casas con daños estructurales se reportaron en los distritos de Chongos Alto, Chacapampa, Huasicancha y Chicche, luego del sismo de magnitud 5.0 registrado la tarde de este jueves en la región Junín. Seguidamente se resgistró una réplica de magnitud 3.5, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). También se observaron rocas que se desprendieron de las zonas más elevadas.

De acuerdo con el IGP, el primer movimiento telúrico ocurrió a la 1:57 p.m., con epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca y una profundidad de 9 kilómetros, alcanzando una intensidad V en la provincia de Chupaca. Minutos después, a las 2:32 p.m., se registró una réplica de magnitud 3.5, con epicentro a 23 kilómetros al sur de Chupaca y a la misma profundidad.

Tras ambos eventos, pobladores de diversos distritos reportaron el derrumbe viviendas y afectaciones en decenas de inmuebles, especialmente en Chongos Alto, Chacapampa, Huasicancha y Chicche.

Cabe recordar que la región aún se encontraba en proceso de recuperación por el sismo del 18 de julio que dejó cinco personas fallecidas, decenas de damnificados y severos daños en infraestructura.