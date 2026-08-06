Un accidente laboral con consecuencias fatales se registró la tarde del martes 4 de agosto en el distrito de Los Aquijes, provincia de Ica, donde un trabajador perdió la vida tras caer desde una antena ubicada en la parte superior de una vivienda de tres pisos, en el sector Garganto Barrio.

Tragedia laboral

La víctima fue identificada como Fredy Medina Pérez, de 51 años. De acuerdo con la información preliminar, el trabajador habría estado efectuando trabajos en una torre metálica o antena instalada sobre el inmueble cuando, por causas que son investigadas por las autoridades, la estructura se desprendió, provocando su caída desde hasta 30 metros de altura e impactando brutalmente contra el techo de concreto.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió graves heridas, principalmente en la cabeza, además de otras heridas de consideración que comprometieron su estado de salud.

La emergencia fue reportada al Centro de Comunicaciones (CECOM), lo que permitió movilizar al personal del Cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, que realizaba patrullaje preventivo por la zona.

Al llegar al lugar, los agentes coordinaron la intervención de efectivos de la Policía Nacional, integrantes de la Compañía de Bomberos y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron al herido al Hospital Regional de Ica.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Medina Pérez llegó al establecimiento de salud sin signos vitales.

Las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente quedaron a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que buscan determinar las causas exactas de la caída y establecer si existieron fallas en la estructura o en las condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos.

EL DATO: El fallecido tenía como domicilio el pueblo joven Alfonso Ugarte, en la ciudad de Ica.

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