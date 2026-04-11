Un trágico accidente laboral se registró la tarde del 9 de abril en el sector de Villacurí, en el distrito de Salas, en la provincia de Ica, donde un trabajador perdió la vida tras caer desde una altura aproximada de 12 metros mientras realizaba labores en un fundo agrícola.

Accidente mortal

La víctima fue identificada como Eliot Ramírez Saavedra (32), natural de Chiclayo, región Lambayeque, quien se encontraba laborando en el interior del Fundo Chanchamayo, donde cumplía funciones relacionadas a la elaboración y colocación de paneles de tecnopor para la empresa Climatec.

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió de forma repentina cuando se escuchó un fuerte ruido. Un compañero de labores indicó que observó al joven resbalar y caer de manera frontal al suelo, quedando gravemente herido.

Tras el accidente, se activó los protocolos de emergencia y trasladaron al trabajador en una camilla de seguridad hacia el Hospital Augusto Hernández de Ica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el joven trabajador llegó sin signos de vida al nosocomio.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público de Ica, encabezados por la fiscal provincial Mónica Pisconte Flores, a fin de realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del accidente laboral.

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