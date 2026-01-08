Un joven tractorista perdió la vida en un accidente laboral ocurrido al interior del fundo Santa Ana, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Ica. La víctima fue identificada como Dayron Cajo Franco, de 18 años.

Trágico accidente

Según información preliminar, el joven realizaba labores de fumigación cuando, al parecer, no advirtió la presencia de alambres instalados en el predio, lo que provocó que quedara estrangulado, resultando fatalmente herido en el lugar.

El hecho ha generado consternación entre familiares, compañeros de trabajo y vecinos de la zona. Autoridades locales y policiales acudieron al fundo para las diligencias.

En tanto, la empresa Sunfruits, emitió un comunicado confirmando que el accidente ocurrió mientras se encontraba movilizando un tanque de aplicación en su tractor asignado en el fundo Santa Ana, caserío El Carmen, San Juan Bautista (Ica).

