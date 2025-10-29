Un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana del martes en la zona de Yaurilla, en el distrito de Los Aquijes (Ica), dejó varios trabajadores del fundo El Pedregal heridos, luego de que el microbús en el que se desplazaban se volcara a pocos metros de su destino.

Tragedia laboral

El vehículo, de placa X3A-957, perdió el control, impactó contra un poste y terminó recostado sobre un automóvil tico de placa Y1Q-573, generando escenas de pánico entre los pasajeros y testigos.

Personal de Serenazgo de Los Aquijes y pobladores de la zona auxiliaron a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Ica y otros centros médicos cercanos. Entre los lesionados figuran Ana Rojas Flores, Norma Rojas Flores, Bertha Quispe y Olida Roque Antezana.

Sin embargo, familiares de las víctimas denunciaron que los trabajadores no recibieron atención inmediata en varios hospitales de la ciudad, argumentando que el siniestro no se consideraba un accidente laboral sino de tránsito. Esta situación generó gran malestar e indignación entre los afectados, quienes tuvieron que esperar fuera de las áreas de emergencia por falta de respuesta oportuna del personal médico.

Vecinos y testigos cuestionaron también la reacción del fundo El Pedregal, señalando que representantes de la empresa se preocuparon más por retirar el microbús accidentado y eliminar grabaciones de los trabajadores que por garantizar la atención de los heridos. “Lo primero que hicieron fue mover el bus y borrar los videos”, denunciaron en redes sociales, donde el caso se viralizó rápidamente.

En tanto, la Municipalidad Distrital de Los Aquijes informó que su equipo de Seguridad Ciudadana participó en las labores de rescate y traslado, y anunció que el hecho será objeto de investigación para determinar responsabilidades.

Este nuevo accidente vuelve a poner en debate las precarias condiciones de transporte del personal agroexportador en la región Ica. A diario, cientos de trabajadores son trasladados en buses y combis hacia los fundos sin los debidos controles de seguridad.

VIDEO RECOMENDADO