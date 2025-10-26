La Carretera Central se convirtió nuevamente en escenario de tragedia, cuando un camión de carga se despistó en una curva y provocó la muerte de Justo Hernán Revilla Bendezú, abogado de profesión y reconocido empresario frutero de Ica.

Muerte violenta

El siniestro se registró cerca de las 11:30 a.m., en el kilómetro 105, a la altura del distrito de Chicla (Huarochirí-Lima). Según las primeras investigaciones, el camión Nissan Condor, placa W3C-977, transportaba una carga de frutas y viajaba con Revilla Bendezú y el conductor Oswaldo Ramón Suárez Jáuregui. Por razones que aún se investigan, el vehículo perdió el control en una curva cerrada y terminó estrellándose contra el Puente Chicla.

El impacto fue tan violento que gran parte de la pesada carga cayó al río, mientras que la cabina quedó completamente destrozada. Revilla Bendezú perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor resultó gravemente herido, con fracturas en pierna y traumatismo abdominal, siendo trasladado de inmediato al Hospital de Matucana.

Vecinos y transeúntes presenciaron la escena con conmoción. Según reportes, no es la primera vez que se registran accidentes en esa zona, y se investiga si la fatiga del conductor pudo haber sido un factor determinante.

La Policía de Carreteras de Chicla acordonó la zona y controló el tránsito mientras el Ministerio Público realizaba el levantamiento del cadáver. La Comisaría PNP de Casapalca y la Segunda Fiscalía Provincial de Matucana llevan adelante la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Los restos del empresario serán trasladados a Ica, donde familiares y amigos le rendirán homenaje y le darán el último adiós en su vivienda del cercado. La noticia ha generado profunda consternación en la comunidad, que recuerda a Revilla Bendezú como un empresario destacado.

