Un grupo de estudiantes con los rostros cubiertos tomó desde tempranas horas de hoy las instalaciones del Área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en protesta por el presunto desfalco sistemático de 8 millones de soles denunciado dentro de la casa superior de estudios.

Los manifestantes señalaron que la toma tendrá una duración de un día y aseguraron que su objetivo es obtener explicaciones sobre el manejo de los recursos económicos.

“Solo es un día de protesta, queremos explicaciones por el desfalco de 8 millones de soles”, indicaron, al tiempo que defendieron la medida adoptada frente a los cuestionamientos de estudiantes que acudieron a cumplir con sus labores académicas.

Cerraron las puertas de ingreso al ärea de Sociales de la UNSA. Foto: GEC.

La protesta generó malestar entre decenas de alumnos que permanecieron en los exteriores de la universidad con la esperanza de ingresar a sus aulas. Los afectados solicitaron la intervención inmediata de las autoridades universitarias para encontrar una solución que permita retomar las clases y evitar mayores perjuicios a la comunidad estudiantil.

Entre los estudiantes perjudicados se encontraba un alumno de primer año de la carrera profesional de Derecho, quien relató que llegó a las 06:30 horas y encontró a un grupo de aproximadamente 20 personas bloqueando el acceso.

“Nos dicen que la huelga es por la malversación de fondos, después dijeron que iban a dar un anuncio. Solo pasa en Sociales. No nos pueden perjudicar a nosotros que queremos estudiar, nos afectan. Mencionan que mediante la huelga van a llegar las soluciones”, manifestó.

EN VIVO