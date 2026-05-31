POR: SARKO MEDINA

Médico veterinario, poeta loncco y compositor arequipeño preside la Asociación Cultural Hijos de Arequipa; desde su espacio intenta que se preserven las costumbres arequipeñas de antaño, con una mirada también contemporánea y de acuerdo a la modernidad del nuevo milenio.

¿Cómo un veterinario termina escribiendo poesía lonca? Soy médico veterinario por vocación porque siempre me han gustado los animales desde muy pequeño. Gracias a que mi padre inculcó en mí ese cariño hacia los animales; sin embargo, el cultivar la poesía loncca, tanto en la declamación como en la composición, tiene mucha relación, ya que el loncco arequipeño era un hombre de campo que no solo cultivaba la tierra, sino que también criaba animales.

¿La ciencia mata al poeta o lo afila? Yo creo que la ciencia, si bien es cierto que es muy importante para el desarrollo de la humanidad, no tiene nada que ver con los sentimientos. Mi intención es preservar y transmitir la poesía junto con esta forma genuina que tenemos los arequipeños de hablar. También considero importante preservar nuestras costumbres y tradiciones. La ciencia y la poesía son dos mundos que conviven en mí sin contradecirse.

¿Qué tienen en común las vacas enfermas y la poesía loncca? Yo creo que una vaca enferma y la composición de la poesía loncca arequipeña no tienen una relación directa, pero indirectamente sí se puede apreciar una relación desde el punto de vista de que cuando tienes un animal que por alguna razón se enferma o se muere, este acontecimiento muchas veces te inspira a escribir un poema o décima sobre ese sentimiento encontrado, donde se funde la alegría en el recuerdo y la tristeza por la pérdida. Y si lo haces con palabras lonccas, mucho mejor.

Presidente de la Asociación Cultural Hijos de Arequipa, ¿qué actividades culturales estás organizando ahora? A lo largo del año siempre programamos ciertas presentaciones, algunas en forma presencial y otras de manera virtual, generalmente enfatizando fechas importantes como el Día de la Madre o el Día del Padre. Ahora, el 29 de mayo, por celebrarse el Día de la Poesía Loncca, la Asociación Hijos de Arequipa preparó una presentación presencial donde nuestros socios, entre niños, jóvenes y adultos, ofrecieron lo mejor de su repertorio no solo en poesía, sino también en música y danza. Durante el resto del año habrá más sorpresas.

¿Qué diferencia hay entre escribir un poema largo y un poema universal? En realidad, la composición de la poesía es una sola. Si bien es cierto que tiene ciertos parámetros que hay que respetar al momento de componer, ya sean décimas, tercetos o cuartetos, o si es poesía en verso o poesía en prosa, la diferencia entre la poesía arequipeña loncca y la poesía universal está más que todo en las palabras que se usan. Porque existe cierta terminología loncca, la cual, al ser usada ingeniosamente, nos permite componer bonitas décimas que preservan nuestra identidad arequipeña.

PERFIL

Guillermo Alonzo Obando Sánchez, veterinario.

Vocal del Colegio Médico Veterinario del Perú Departamental Arequipa (2005-2007). Decano del Colegio Médico Veterinario del Perú Departamental Arequipa (2014-2016). Vicepresidente del Consejo Regional de Decanos (2016).