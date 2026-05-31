Las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao continúan avanzando en distintos puntos de su recorrido. Uno de los proyectos que muestra mayores progresos es la futura estación San Marcos, ubicada dentro de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una infraestructura que busca mejorar la conectividad para miles de usuarios.

La construcción forma parte del sistema ferroviario subterráneo que conectará diversos distritos de Lima y el Callao mediante un servicio de transporte masivo. Debido a su ubicación dentro del campus universitario, esta estación representa un caso particular dentro de la red que actualmente se desarrolla en la capital.

Según información difundida por la concesionaria encargada del proyecto a la que accedió Agencia Andina, los trabajos registran avances significativos en diferentes frentes de construcción. Paralelamente, las entidades involucradas mantienen acciones coordinadas para acompañar la ejecución de la obra.

La estación San Marcos, identificada como E-07 dentro del trazado de la Línea 2, presenta un avance del 95 % en la etapa de obra civil. En cuanto a los trabajos arquitectónicos, estos alcanzan actualmente un 10 % de ejecución.

Las labores se desarrollan en los principales niveles que conforman la infraestructura. Estos espacios corresponden a las áreas de cubierta, vestíbulo y andén, donde se realizan diferentes tareas relacionadas con la habilitación de la futura estación.

En el nivel destinado al vestíbulo, espacio donde funcionarán los servicios de atención al público y venta de boletos, se ejecutan trabajos de revestimiento y colocación de pisos. Actividades similares también se realizan en la zona de andenes que será utilizada por los pasajeros para abordar y descender de los trenes.

La concesionaria informó que las losas correspondientes a la cubierta, el vestíbulo y el fondo de la estructura ya fueron concluidas. Actualmente continúan las intervenciones para construir las escaleras internas que conectarán los distintos niveles de la estación.

Fuente: Línea 2 del Metro de Lima.

Próximas etapas del proyecto

Una vez culminada la fase estructural, la infraestructura ingresará a una nueva etapa de implementación. Esta incluirá los acabados arquitectónicos y la instalación de sistemas electromecánicos necesarios para la operación del servicio ferroviario.

Estos componentes permitirán incorporar los equipos y mecanismos requeridos para el funcionamiento de la estación. Su implementación forma parte de la preparación previa a la puesta en servicio de la Línea 2.

En el marco del 475 aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad de Transporte Urbano y la universidad suscribieron una adenda de colaboración. El acuerdo busca fortalecer la coordinación para impulsar las obras vinculadas a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Beneficio para la comunidad universitaria

La infraestructura será la primera estación ferroviaria construida dentro de una universidad en el Perú. De acuerdo con la información proporcionada por la concesionaria, más de 45 mil estudiantes tendrán acceso directo al sistema de transporte.

La nueva conexión busca facilitar los desplazamientos de alumnos, docentes y trabajadores administrativos que acuden diariamente a la universidad. Además, permitirá integrar este punto con el corredor ferroviario que unirá Ate y el Callao en aproximadamente 45 minutos.

El proyecto de la Línea 2 está diseñado para beneficiar a cerca de 2,5 millones de personas a lo largo de todo su recorrido. Por ello, continúa siendo una de las principales iniciativas de infraestructura de transporte urbano que se ejecutan actualmente en el país.