Un sismo de magnitud 6.0 se registró la tarde de este domingo en la región de Valparaíso, (Chile), generando alarma entre la población y activando los protocolos de emergencia de las autoridades locales.

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió pasadas las 17:30 horas y tuvo su epicentro a 28 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero . El temblor fue percibido en diversas localidades de la zona central del país sureño.

Tras el evento sísmico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) inició de inmediato el monitoreo de la situación para evaluar posibles afectaciones.

Como parte de sus procedimientos, activó la recopilación de reportes de intensidad mediante la escala Mercalli, con el fin de determinar el impacto en la población y la infraestructura.

REVISADO ⚠️ | Un sismo de magnitud 6.0 (Mwp) ocurrió a las 17:34:18 horas de hoy, domingo 31 de mayo de 2026, a 23 km al oeste de Quintero (región de Valparaíso), con una profundidad de 30 kilómetros.(Fuente: CSN).



• No genera tsunami.



🚩 Lista de intensidades en la escala de… pic.twitter.com/2pFaIohfDL — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) May 31, 2026

Las autoridades señalaron que continúan verificando eventuales daños en servicios básicos, edificaciones y vías de comunicación, así como la posible existencia de personas afectadas.

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Sismo de magnitud 6.0 se registró en Chile. El epicentro se ubicó a 23 km al oeste de Valparaíso y el movimiento fue percibido en distintas zonas del centro del país.



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Video: Canal N

Hasta el momento, no se han reportado consecuencias de consideración. Asimismo, se informó que después del sismo principal se registraron al menos dos réplicas.